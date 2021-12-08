Замглавы МИД РФ Панкин заявил, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно
По мнению высокопоставленного дипломата, ответом на любое не соответствующее логике Запада решение становятся односторонние ограничения.
Здание МИД РФ © ТАСС / Владимир Гердо
Запад разучился решать проблемы цивилизованно, похоже, утратив культуру политического диалога. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин.
"Складывается впечатление, что на Западе утрачена культура политического диалога. Партнёры разучились решать проблемы цивилизованно, за столом переговоров. Ответом на любое не соответствующее их логике решение зачастую становятся односторонние ограничения", — сказал дипломат в беседе с РИА "Новости".
По мнению замминистра, под санкции может попасть любое государство, которое ведёт не зависимую от Запада политику.
"С какой карты срисовали?": Захарова нашла термин времён фашистов на "плане вторжения" РФ на Украину от Bild
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
Комментариев: 0