Замглавы МИД РФ Панкин заявил, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно

"Складывается впечатление, что на Западе утрачена культура политического диалога. Партнёры разучились решать проблемы цивилизованно, за столом переговоров. Ответом на любое не соответствующее их логике решение зачастую становятся односторонние ограничения", — сказал дипломат в беседе с РИА "Новости".