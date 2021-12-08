Эксперты клуба "Валдай" оценили опасность новых военных конфликтов в Азии

7–8 декабря в Москве состоялась XII Азиатская конференция клуба "Валдай" "Россия и Азия в меняющемся международном порядке". На мероприятии обсуждалось, насколько обоснованны разговоры о "неминуемых" грядущих военно-политических конфликтах в этой части света.

По мнению эксперта клуба "Валдай", декана и профессора Школы международных и региональных исследований Восточно-Китайского педагогического университета Фэн Шаолэя, слухи о грядущих конфликтах в Азии в первую очередь исходят от США.

"Недавно американский министр обороны Ллойд Остин публично заявил, что учения НОАК с обычными вооружениями в Тайваньском проливе были "репетицией" нападения на Тайвань. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что, если произойдёт конфликт в Тайваньском проливе, это будет катастрофа", — приводит его слова МК.

Эксперт клуба "Валдай", ведущий эксперт Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Виктор Сумский призвал обратить внимание на события нескольких последних месяцев в Афганистане и Мьянме. Он отметил, что "географическое положение этих стран таково, что нарастание нестабильности и хаоса в любой из них может повлечь за собой весьма неприятные последствия для их многочисленных соседей, среди которых весьма влиятельные игроки, включая Индию и Китай".

Новым значительным фактором в ситуации с международной безопасностью в Азии стало создание военно-политического альянса AUKUS, куда вошли США, Великобритания и Австралия. По мнению эксперта клуба "Валдай", младшего научного сотрудника программы стратегических исследований фонда Observer Research Foundation Ниведиты Капур, AUKUS — это ещё один символ реакции на подъём Китая.

"Таким образом Австралия решила углубить свой союз с США и вступить с ними в партнёрство в области безопасности вместе с Великобританией, в рамках которого она приобретёт атомные подводные лодки для усиления своего военно-морского потенциала в Тихом океане. AUKUS также служит сигналом того, что Соединённые Штаты по-прежнему привержены своему присутствию в Азии", — отметила Капур.

Она добавила, что Россия остаётся ключевым игроком в Евразии и неуклонно налаживает связи с различными региональными державами в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках своего поворота на Восток. Ещё одним свидетельством этого стал недавний визит президента РФ Владимира Путина в Индию. Россия, которую государства региона не рассматривают как угрозу, играет важную роль в формирующемся региональном порядке, подчеркнула Капур.