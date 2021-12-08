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В России предложили увеличить отпуск работающим пенсионерам

При этом у пожилых людей останется право брать дополнительный отпуск на две недели без сохранения заработной платы.

8 декабря, 06:01
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков </p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

В России предлагается увеличить длительность оплачиваемого отпуска работающим пенсионерам с 28 до 31 календарного дня. Соответствующее письмо направил в Минтруд директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

"В целях поддержки граждан, получающих пенсию по старости и продолжающих трудовую деятельность, многие из которых в силу возраста имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в дополнительном отдыхе, прошу вас оценить целесообразность увеличения продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска для данной категории граждан", — приводит RT текст письма.

При этом уточняется, что срок оплачиваемого отпуска для пенсионеров должен быть увеличен с сохранением за ними права брать дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью 14 дней.

Минтруд РФ подготовил предложения о дополнительной компенсации для пенсионеров

Минтруд РФ подготовил предложения о дополнительной компенсации для пенсионеров

Ранее в Минтруде рассказали, когда россияне могут полностью получить пенсионные накопления. В ведомстве пояснили, что за их оформлением нужно обращаться в ПФР или в негосударственный пенсионный фонд.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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