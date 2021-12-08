В России предложили увеличить отпуск работающим пенсионерам

В России предлагается увеличить длительность оплачиваемого отпуска работающим пенсионерам с 28 до 31 календарного дня. Соответствующее письмо направил в Минтруд директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

"В целях поддержки граждан, получающих пенсию по старости и продолжающих трудовую деятельность, многие из которых в силу возраста имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в дополнительном отдыхе, прошу вас оценить целесообразность увеличения продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска для данной категории граждан", — приводит RT текст письма.

При этом уточняется, что срок оплачиваемого отпуска для пенсионеров должен быть увеличен с сохранением за ними права брать дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью 14 дней.