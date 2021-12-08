В Прикамье при пожаре в частном доме погибли двое детей

В Пермском крае в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Трагедия произошла в деревне Притыка в Оханском районе. Около пяти часов утра по местному времени (3:00 мск) на пульт пожарных поступил вызов от хозяйки дома. Она пояснила, что сумела выбраться из огня вместе с одним из детей, однако ещё двое остались внутри.

Приехавшие на место спасатели ликвидировали горение спустя спустя час. На месте пожара они обнаружили тела двух несовершеннолетних, которые оказались заблокированы в доме. Как сообщает "АиФ-Прикамье", погибшим было 12 и 14 лет. По данным Лайфа, основными версиями произошедшего являются неосторожное обращение с огнём и короткое замыкание.