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В Прикамье при пожаре в частном доме погибли двое детей

Ещё одного несовершеннолетнего из огня успела вынести мать.

8 декабря, 06:34
<p>Фото © <a href="https://59.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4626651" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Пермскому краю</a></p>

Фото © ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Трагедия произошла в деревне Притыка в Оханском районе. Около пяти часов утра по местному времени (3:00 мск) на пульт пожарных поступил вызов от хозяйки дома. Она пояснила, что сумела выбраться из огня вместе с одним из детей, однако ещё двое остались внутри.

Приехавшие на место спасатели ликвидировали горение спустя спустя час. На месте пожара они обнаружили тела двух несовершеннолетних, которые оказались заблокированы в доме. Как сообщает "АиФ-Прикамье", погибшим было 12 и 14 лет. По данным Лайфа, основными версиями произошедшего являются неосторожное обращение с огнём и короткое замыкание.

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Ранее Лайф сообщал, что в ночь на 4 декабря на востоке Москвы вспыхнул пожар в жилом доме. В результате погибло два человека, ещё один пострадал.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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