В Прикамье при пожаре в частном доме погибли двое детей
Ещё одного несовершеннолетнего из огня успела вынести мать.
В Пермском крае в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Трагедия произошла в деревне Притыка в Оханском районе. Около пяти часов утра по местному времени (3:00 мск) на пульт пожарных поступил вызов от хозяйки дома. Она пояснила, что сумела выбраться из огня вместе с одним из детей, однако ещё двое остались внутри.
Приехавшие на место спасатели ликвидировали горение спустя спустя час. На месте пожара они обнаружили тела двух несовершеннолетних, которые оказались заблокированы в доме. Как сообщает "АиФ-Прикамье", погибшим было 12 и 14 лет. По данным Лайфа, основными версиями произошедшего являются неосторожное обращение с огнём и короткое замыкание.
Ранее Лайф сообщал, что в ночь на 4 декабря на востоке Москвы вспыхнул пожар в жилом доме. В результате погибло два человека, ещё один пострадал.
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