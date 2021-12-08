В Хабаровском крае стая бродячих собак напала на десятилетнюю девочку и едва не растерзала. В результате ребёнка госпитализировали со множественными ранами, рассказала мама малышки Ирина Ковалик телеканалу "Звезда".

Инцидент произошёл утром 6 декабря в Николаевске-на-Амуре. По словам матери пострадавшей, девочка отправилась в магазин, что находится на территории местного хлебозавода. В этот момент по дороге ехал трактор, за которым бежала свора псов. Увидев школьницу, они тут же переключили внимание на неё.

"Они увидели её, начали лаять, на неё бросаться, она начала кричать и звать на помощь. Но там мало людей. Потом ехала машина, вышли двое мужчин, они её защитили. И они же и привезли её в больницу. У неё рваные раны, очень сильные. До приезда скорой я снимала с неё вещи с кусками мяса", — рассказала женщина.

До госпитализации девочка дважды теряла сознание, а мама всеми способами пыталась её разговорить и отвлечь от нестерпимой боли. Врачи оказали малышке необходимую помощь, они дают положительные прогнозы и советуют ей по возможности больше двигаться. Однако случившееся оставило сильный отпечаток на психике ребёнка.

"Я к ней прихожу каждый день. Вчера она плакала, потому что нужно было ехать домой. А там автобус, где как раз хлебозавод", — рассказала мать девочки.

Женщина добавила, что всего неделю назад в том же месте произошёл аналогичный случай. Тогда собаки покусали мальчика. Теперь родители собирают документы в суд. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".