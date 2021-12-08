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Косметолог Петрунина объяснила причину странных высыпаний на лице зимой

По её словам, самостоятельно лечить их достаточно сложно, поэтому лучше обратиться к специалисту.

8 декабря, 07:13
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В холодное время года многие россияне обращаются к косметологам, жалуясь на странные высыпания в зоне нижней челюсти и на подбородке. О причине их появления рассказала косметолог-эстетист, специалист по домашнему уходу за кожей Ольга Петрунина.

"Это происходит потому, что люди кутаются в зимнюю одежду, которую не стирают или стирают недостаточно часто", — объяснила она в интервью радио Sputnik.

По словам косметолога, материал одежды в данном вопросе неважен. Самое главное — следить за тем, чтобы шарфы, куртки и шапки были чистыми. Если у человека уже появились высыпания, можно воспользоваться общими рекомендациями и использовать против красных прыщиков средство с азелаиновой кислотой, а для гнойничковых высыпаний — продукты с салициловой кислотой. Однако полноценное лечение может назначить только врач, утверждает косметолог.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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