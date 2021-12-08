Тело ещё одного погибшего беженца нашли на польской стороне границы

Напомним, что ситуация у рубежей двух стран обострилась утром 8 ноября, когда из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели попасть в Евросоюз, но им преградили путь польские пограничники. Минобороны республики привело армию в полную боеготовность и стянуло к границе несколько тысяч солдат. На настоящее время известно, что с начала миграционного кризиса на польской стороне границы с Белоруссией погибло девять беженцев.