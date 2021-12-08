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Тело ещё одного погибшего беженца нашли на польской стороне границы

Причины его смерти будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы.

8 декабря, 07:28
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев </p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Польские пограничники обнаружили на своей стороне границы с Белоруссией тело беженца, предположительно, из Нигерии. Об этом сообщил пресс-секретарь подляской полиции Томаш Крупа.

"Тело было обнаружено солдатами в девяти километрах от польско-белорусской границы", — сообщил он Польскому агентству печати.

Отмечается, что среди вещей погибшего был найден нигерийский паспорт. О причинах его смерти не сообщается. Тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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Напомним, что ситуация у рубежей двух стран обострилась утром 8 ноября, когда из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели попасть в Евросоюз, но им преградили путь польские пограничники. Минобороны республики привело армию в полную боеготовность и стянуло к границе несколько тысяч солдат. На настоящее время известно, что с начала миграционного кризиса на польской стороне границы с Белоруссией погибло девять беженцев.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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