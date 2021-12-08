У стрелка из московского МФЦ при себе было 3 миллиона рублей
Также на месте происшествия были обнаружены газовые баллончики, личные вещи и велосипед нападавшего.
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У Сергея Глазова, который устроил стрельбу в одном из московских МФЦ и убил двух человек, при себе было почти три миллиона рублей. Сотрудники полиции изъяли у мужчины 27 тысяч евро, 20 тысяч рублей и 10 тысяч долларов.
Также на месте происшествия правоохранители обнаружили пистолет, магазин с тремя патронами, три газовых баллончика и сумку с личными вещами, которые принадлежали стрелку, сообщает "Рен-ТВ". Кроме того, у Глазова изъяли велосипед.
Напомним, 45-летний москвич Сергей Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка, представят к награде. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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