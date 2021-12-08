У стрелка из московского МФЦ при себе было 3 миллиона рублей

У Сергея Глазова, который устроил стрельбу в одном из московских МФЦ и убил двух человек, при себе было почти три миллиона рублей. Сотрудники полиции изъяли у мужчины 27 тысяч евро, 20 тысяч рублей и 10 тысяч долларов.