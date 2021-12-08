Матч РПЛ "Ростов" — "Урал" начнётся с минуты молчания в память об Игоре Гамуле

Матч 18-го тура РПЛ "Ростов" — "Урал" начнётся с минуты молчания в память об экс-главном тренере жёлто-синих Игоре Гамуле.

"Российская премьер-лига искренне соболезнует родным, близким и коллегам Игоря Васильевича. В память об Игоре Гамуле матч 18-го тура РПЛ "Ростов" — "Урал" начнётся с минуты молчания", — говорится в сообщении лиги в официальном телеграм-канале.