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Матч РПЛ "Ростов" — "Урал" начнётся с минуты молчания в память об Игоре Гамуле

Известный специалист и обладатель Кубка СССР 1981 года умер на 62-м году жизни.

8 декабря, 08:09
<p>Игорь Гамула </p><p>Фото © wikipedia.org / Lehen Boiko / CC BY-SA 3.0</p>

Игорь Гамула

Фото © wikipedia.org / Lehen Boiko / CC BY-SA 3.0

Матч 18-го тура РПЛ "Ростов" — "Урал" начнётся с минуты молчания в память об экс-главном тренере жёлто-синих Игоре Гамуле.

"Российская премьер-лига искренне соболезнует родным, близким и коллегам Игоря Васильевича. В память об Игоре Гамуле матч 18-го тура РПЛ "Ростов" — "Урал" начнётся с минуты молчания", — говорится в сообщении лиги в официальном телеграм-канале.

Умер бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула

Умер бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула

Ранее Лайф сообщал, что Игорь Гамула умер на 62-м году жизни. Он является обладателем Кубка СССР 1981 года в составе ростовского "СКА". Работал главным тренером "Ростова", "Таврии", "Черноморца" из Новороссийска и ряда других команд.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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