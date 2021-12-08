Сенатор Косачёв назвал нелепым утверждение Нуланд о стремлении Путина воссоздать СССР

Обвинения американской стороны в том, что Россия якобы стремится восстановить Советский Союз, не имеют под собой никаких весомых доказательств. Об этом рассказал РИА "Новости" вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

"В последние годы явственной тактикой американцев становится регулярное вбрасывание в публичный дискурс ничем не обоснованных и всё более нелепых домыслов и обвинений в адрес геополитических конкурентов, включая Россию", — пояснил сенатор.

По мнению политика, России не стоит обращать внимание на подобные заявления, тем более что сделаны они далеко не первыми лицами государства. В то же время Америка сознательно занимает позицию обвинителя, чтобы "заставить соперников оправдываться, доказывая свою невиновность и непричастность", уточнил Косачёв.