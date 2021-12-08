Сенатор Косачёв назвал нелепым утверждение Нуланд о стремлении Путина воссоздать СССР
По его мнению, Америка сознательно занимает позицию обвинителя, чтобы "заставить соперников оправдываться", доказывая свою невиновность и непричастность.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв © ТАСС / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Обвинения американской стороны в том, что Россия якобы стремится восстановить Советский Союз, не имеют под собой никаких весомых доказательств. Об этом рассказал РИА "Новости" вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
"В последние годы явственной тактикой американцев становится регулярное вбрасывание в публичный дискурс ничем не обоснованных и всё более нелепых домыслов и обвинений в адрес геополитических конкурентов, включая Россию", — пояснил сенатор.
По мнению политика, России не стоит обращать внимание на подобные заявления, тем более что сделаны они далеко не первыми лицами государства. В то же время Америка сознательно занимает позицию обвинителя, чтобы "заставить соперников оправдываться, доказывая свою невиновность и непричастность", уточнил Косачёв.
Напомним, что ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила об обеспокоенности Вашингтона тем, что Москва якобы хочет возродить СССР. А президент России Владимир Путин, по её мнению, преследует цель войти в историю, воплотив в жизнь этот замысел. Лайф также писал о том, что Нуланд пригрозила отключить Россию от мировой финансовой системы при "вторжении" на Украину.
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