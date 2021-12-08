Жители Сочи сняли на видео падение яркого болида

Болид над Сочи © Telegram / Краснодарский край

В Сочи в районе посёлка Лазаревское местные жители заметили в небе яркую вспышку. Судя по записи на кадрах с камеры видеонаблюдения, это произошло 7 декабря. Очевидцы посчитали, что упал метеорит, однако заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов объяснил, что сочинцы видели болид.

"Если посмотреть на общий вид, то это явление называется болид. Метеор — это слабое явление до небольшой яркости, как Юпитер или Сатурн. А если мы смотрим [по яркости], как Венера и ярче, то такое явление называется болидом", — рассказал ТАСС учёный.

По мнению Иванова, вхождение болида в атмосферу связано с тем, что сейчас идёт сезон мощного метеорного потока. Его пик наступит 14 декабря. Россияне ещё не раз могут стать свидетелями появления в небе ярких вспышек.