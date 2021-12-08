Жители Сочи сняли на видео падение яркого болида
На кадрах видно, как светящийся шар стремительно летит над городом, а затем вспыхивает и сгорает, не долетев до земли.
© Telegram / Краснодарский край
Болид над Сочи © Telegram / Краснодарский край
В Сочи в районе посёлка Лазаревское местные жители заметили в небе яркую вспышку. Судя по записи на кадрах с камеры видеонаблюдения, это произошло 7 декабря. Очевидцы посчитали, что упал метеорит, однако заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов объяснил, что сочинцы видели болид.
"Если посмотреть на общий вид, то это явление называется болид. Метеор — это слабое явление до небольшой яркости, как Юпитер или Сатурн. А если мы смотрим [по яркости], как Венера и ярче, то такое явление называется болидом", — рассказал ТАСС учёный.
По мнению Иванова, вхождение болида в атмосферу связано с тем, что сейчас идёт сезон мощного метеорного потока. Его пик наступит 14 декабря. Россияне ещё не раз могут стать свидетелями появления в небе ярких вспышек.
В прошлый раз падение болида удалось заснять жителям Санкт-Петербурга. Его полёт также зафиксировала видеокамера самой высокой точки города — башни "Лахта-центра". По мнению учёного, приблизительный размер небесного тела до входа в атмосферу мог быть около метра.
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