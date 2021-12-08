"Людей недостаточно": Илон Маск предупредил об угрозе гибели цивилизации
Он указал на ошибочное мнение людей о том, что планета перенаселена и популяция человечества растёт.
Илон Маск. Фото © Patrick Pleul / Рicture alliance via Getty Images
Американский предприниматель Илон Маск назвал падение рождаемости в мире одним из самых больших рисков для цивилизации. Такое заявление основатель Tesla и SpaceX сделал на мероприятии Wall Street Journal на фоне растущей статистики отказа от деторождения из-за перенаселения планеты и изменения климата, пишет CNBC.
"Если люди не будут рожать больше детей, цивилизация рухнет. Запомните мои слова", — подчеркнул Илон Маск.
По его мнению, из-за повсеместного падения уровня рождаемости, наблюдаемого в последнее время как в развитых странах, так и во многих развивающихся, сокращение населения Земли стало одним из главных рисков цивилизации. Как отметил бизнесмен, многие люди ошибочно полагают, что планета перенаселена и популяция человечества бесконтрольно растёт. Однако, если взглянуть на данные Всемирного банка и ЦРУ, будет видно, что это совсем не так. "Людей не хватает", — констатировал Маск.
Например, Лайф писал, что в Китае семьям разрешили рожать больше детей. С середины 1970-х годов в стране действовала жёсткая политика контроля демографии. А всё потому, что министр по гражданским делам КНР Ли Цзихэн заявил, что в демографии Китая наступил критический момент. Так, за последний год в стране было зарегистрировано 10 миллионов новорождённых, и это на 15% меньше, чем в 2019 году.
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