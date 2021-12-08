Американский предприниматель Илон Маск назвал падение рождаемости в мире одним из самых больших рисков для цивилизации. Такое заявление основатель Tesla и SpaceX сделал на мероприятии Wall Street Journal на фоне растущей статистики отказа от деторождения из-за перенаселения планеты и изменения климата, пишет CNBC.

"Если люди не будут рожать больше детей, цивилизация рухнет. Запомните мои слова", — подчеркнул Илон Маск.

По его мнению, из-за повсеместного падения уровня рождаемости, наблюдаемого в последнее время как в развитых странах, так и во многих развивающихся, сокращение населения Земли стало одним из главных рисков цивилизации. Как отметил бизнесмен, многие люди ошибочно полагают, что планета перенаселена и популяция человечества бесконтрольно растёт. Однако, если взглянуть на данные Всемирного банка и ЦРУ, будет видно, что это совсем не так. "Людей не хватает", — констатировал Маск.