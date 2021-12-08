Церемония прощания с Ниной Ургант проходит в Александринском театре
Члены семьи звезды высказали пожелание пока не указывать место упокоения актрисы.
© LIFE
Прощание с Ниной Ургант © LIFE
В Александринском театре в Санкт-Петербурге началась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант, которая скончалась 3 декабря. На церемонию прибыли родные и коллеги звезды, а также поклонники её таланта.
Чтобы проститься с Ургант, к гробу подошёл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Затем он со сцены сказал несколько тёплых слов об актрисе.
"Мы прощаемся с великой актрисой, великой петербурженкой Ниной Николаевной Ургант. Она была любима миллионами, была не просто великая актриса театра и кино, в её трепетной душе было нечто светлое и глубокое, она принадлежала к поколению тех, кто пережил войну", — отметил губернатор.
С 11:00 до полудня здесь в церемонии возложения цветов смогут принять участие все желающие. Дальше панихида продолжится в узком кругу. Члены семьи Ургант высказали пожелание не указывать место упокоения актрисы.
Напомним, родоначальница известной актёрской династии Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет 3 декабря. С 1962 года она играла в Александринском театре Петербурга, посвятив ему более 30 лет жизни. Первым большим кинопроектом Нины Николаевны стала мелодрама Игоря Таланкина "Вступление". Однако наибольшую популярность ей принесла роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссёра Андрея Смирнова. Подробнее о биографии Нины Ургант читайте на сайте uznayvse.ru.
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