Церемония прощания с Ниной Ургант проходит в Александринском театре

Прощание с Ниной Ургант © LIFE

В Александринском театре в Санкт-Петербурге началась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант, которая скончалась 3 декабря. На церемонию прибыли родные и коллеги звезды, а также поклонники её таланта.

Чтобы проститься с Ургант, к гробу подошёл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Затем он со сцены сказал несколько тёплых слов об актрисе.

"Мы прощаемся с великой актрисой, великой петербурженкой Ниной Николаевной Ургант. Она была любима миллионами, была не просто великая актриса театра и кино, в её трепетной душе было нечто светлое и глубокое, она принадлежала к поколению тех, кто пережил войну", — отметил губернатор.

С 11:00 до полудня здесь в церемонии возложения цветов смогут принять участие все желающие. Дальше панихида продолжится в узком кругу. Члены семьи Ургант высказали пожелание не указывать место упокоения актрисы.