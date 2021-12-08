"Новогодний набор" в России подорожал на 19%

Стоимость "Новогоднего набора", состоящего из искусственной ели, гирлянд, наборов ёлочных шаров, мишуры, звезды, бутылки шампанского и мандаринов, в ноябре выросла на 19% и составила 4935 рублей. Об этом свидетельствует исследование специалистов аналитического ресурса "Чек Индекс", которое есть в распоряжении Лайфа.

Аналитики выяснили, что в ноябре продажи новогодней атрибутики по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли на 80–90%. Спрос на искусственные ели увеличился на 110%, гирлянды — на 115%, наборы ёлочных шаров — на 66%, новогодние звёзды — на 112%, мишуру — на 115%, шампанское — на 6%, а мандарины — на 92%.

Искусственные ели по сравнению с прошлым годом в среднем обойдутся на 23% дороже, их стоимость достигнет 3196 рублей. Средний чек на покупку гирлянд вырос на 4%, до 485 рублей, набора ёлочных шаров — на 33%, до 392 рублей, новогодних звёзд — на 19%, до 178 рублей, мишуры — на 7%, до 106 рублей, бутылки шампанского — на 8%, до 465 рублей, мандаринов — на 7%, до 113 рублей.