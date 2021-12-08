Диетолог Макиша назвала цвет самых полезных яблок

При покупке яблок следует отдавать предпочтение плодам красного, жёлтого или оранжевого цвета. Именно в них больше всего полезных веществ, в том числе бета-каротина, рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в интервью "Москве 24".

"Бета-каротин является хорошим антиоксидантом. Это действительно хороший протектор. Он оказывает комплексное благотворное воздействие на наш организм, в частности, положительно влияет на зрение, мозг и сосуды", — уточнила эксперт.

Впрочем, совсем сбрасывать со счетов зелёные яблоки тоже не стоит. При всех плюсах у бета-каротина есть один недостаток — он может вызывать аллергию у людей, склонных к этому недугу. По словам Макиши, именно в плодах зелёного цвета бета-каротина гораздо меньше, а значит, аллергикам выбирать такие яблоки предпочтительнее.