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Диетолог Макиша назвала цвет самых полезных яблок

Оказалось, что чем ярче плод, тем больше в нём содержится бета-каротина, который положительно влияет на зрение, сосуды и работу мозга.

8 декабря, 07:45

Фото © Pixabay

При покупке яблок следует отдавать предпочтение плодам красного, жёлтого или оранжевого цвета. Именно в них больше всего полезных веществ, в том числе бета-каротина, рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в интервью "Москве 24".

"Бета-каротин является хорошим антиоксидантом. Это действительно хороший протектор. Он оказывает комплексное благотворное воздействие на наш организм, в частности, положительно влияет на зрение, мозг и сосуды", уточнила эксперт.

Впрочем, совсем сбрасывать со счетов зелёные яблоки тоже не стоит. При всех плюсах у бета-каротина есть один недостаток — он может вызывать аллергию у людей, склонных к этому недугу. По словам Макиши, именно в плодах зелёного цвета бета-каротина гораздо меньше, а значит, аллергикам выбирать такие яблоки предпочтительнее.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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