Ракета-носитель "Союз-2.1а" с двумя туристами стартовала к МКС

Ракета "Союз-2.1а" с туристическим экипажем стартовала к МКС. Видео © Трансляция "Роскосмоса" в VK

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с туристическим экипажем на борту. Об этом сообщила пресс-служба корпорации "Роскосмос".

"С Байконура выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с "туристическим" экипажем на борту!" — говорится в сообщении компании.

В состав экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-20" вошли космонавт Александр Мисуркин, а также японский миллиардер Юсаку Маэзава и его помощник Йозо Хирано. Стыковка к Международной космической станции запланирована на 16:41 по московскому времени.