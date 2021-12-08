Ракета-носитель "Союз-2.1а" с двумя туристами стартовала к МКС
Помимо двух граждан Японии в состав экипажа вошёл российский космонавт Александр Мисуркин.
© Скриншот из трансляции "Роскосмоса" в VK
Ракета "Союз-2.1а" с туристическим экипажем стартовала к МКС. Видео © Трансляция "Роскосмоса" в VK
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с туристическим экипажем на борту. Об этом сообщила пресс-служба корпорации "Роскосмос".
"С Байконура выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с "туристическим" экипажем на борту!" — говорится в сообщении компании.
В состав экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-20" вошли космонавт Александр Мисуркин, а также японский миллиардер Юсаку Маэзава и его помощник Йозо Хирано. Стыковка к Международной космической станции запланирована на 16:41 по московскому времени.
Ранее Лайф писал, что с космодрома Куру во французской Гвиане запущена ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с двумя навигационными спутниками Galileo.
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