Эксперт Семерикова раскрыла опасность "мёртвых" банковских карт

Руководитель направления исследований центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Екатерина Семерикова раскрыла риски, которые несут "мёртвые" банковские карты, то есть те, которыми клиент не пользуется.

"Риски подобных карт в основном заключаются в том, что за некоторые из них может сниматься комиссия, о которой клиент может не знать или забыть. Сейчас всё чаще появляются карты, где одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчётного периода", — цитирует эксперта РИА "Новости".

Она также обратила внимание, что клиенты, которые использовали карту как зарплатную, могут потерять право на бесплатное обслуживание, если переходят на другой зарплатный проект. В этом случае, не закрыв карту, можно столкнуться со списанием комиссий.

Ещё один риск связан с персональными данными. Даже если вы не пользуетесь картой, ваши данные всё равно хранятся у банка. Самое безобидное, что может произойти, — это звонки из call-центров, сообщения с предложениями продуктов. Более опасная ситуация возникает, когда персональные данные попадают к мошенникам.

Сейчас, по данным ЦБ, у россиян на руках около 319,8 миллиона карт, из них "мёртвых" — 95,5 миллиона.