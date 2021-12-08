В России предложили сделать пятницу выходным днём для мусульман

Мусульмане нередко высказываются за введение в России выходного дня в пятницу, однако такие решения необходимо принимать с учётом мнения широкой общественности. Об этом рассказал глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

По его словам, у представителей трёх основных конфессий — христиан, мусульман, иудеев — праздничные дни, как правило, выпадают на пятницу, субботу и воскресенье. И если последние два — это государственные выходные в России, то пятница является рабочим днём. Но именно этот день недели является священным для представителей мусульманства.

"Письменных обращений с просьбой сделать пятницу выходным днём у нас не было, но в разговорах мусульмане неоднократно высказывали мнение, что, конечно, это было бы неплохо. <...> Но такие решения нужно обсуждать с широкой общественностью", — объяснил муфтий в беседе с РИА "Новости".

Крганов добавил, что в целом пока отсутствие выходного в пятницу не создавало для мусульман особых проблем. С ним согласился и глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев. По его словам, молитвы проводятся в мечетях, куда верующие могут сходить в обеденный перерыв.