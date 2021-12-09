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Эксперт Роспотребнадзора Руженцова перечислила основные симптомы омикрон-штамма ковида

По словам эксперта, сейчас данных об особенностях проявлений болезни, вызванной омикрон-штаммом, немного, но скоро их должно стать больше.

9 декабря, 02:04
<p>Штамм ковида "омикрон" © Pixabay</p>

Штамм ковида "омикрон" © Pixabay

Основными симптомами при заражении штаммом ковида "омикрон" являются выраженная слабость, усталость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что в первую очередь у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель", — отметила специалист в беседе с РИА "Новости".

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Руженцова добавила, что эти симптомы могут сопровождаться типичными для коронавирусной инфекции поражениями лёгких и других органов. По словам эксперта, сейчас данных об особенностях проявлений болезни, вызванной омикрон-штаммом, немного, но скоро их должно стать больше.

Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина сообщила, что данных по симптомам "омикрона" у детей пока тоже мало, но врачи обратили внимание на то, что у них помимо повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита чаще проявляется сыпь. Как утверждает специалист, частота этого симптома — 15%.

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Ранее вирусолог Александр Семёнов предупредил о более быстром развитии пневмонии при омикрон-штамме. Если раньше этот процесс занимал 10–11 дней, то сейчас ускорился до 3–5 дней, отметил глава центра "Вектор".

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Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма 2 декабря Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. ВОЗ прогнозирует, что "омикрон" станет доминантным в Европе уже к 1 января 2022 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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