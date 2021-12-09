Эксперт Роспотребнадзора Руженцова перечислила основные симптомы омикрон-штамма ковида

Основными симптомами при заражении штаммом ковида "омикрон" являются выраженная слабость, усталость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что в первую очередь у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель", — отметила специалист в беседе с РИА "Новости".

Руженцова добавила, что эти симптомы могут сопровождаться типичными для коронавирусной инфекции поражениями лёгких и других органов. По словам эксперта, сейчас данных об особенностях проявлений болезни, вызванной омикрон-штаммом, немного, но скоро их должно стать больше.

Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина сообщила, что данных по симптомам "омикрона" у детей пока тоже мало, но врачи обратили внимание на то, что у них помимо повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита чаще проявляется сыпь. Как утверждает специалист, частота этого симптома — 15%.