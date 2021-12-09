Глава РФПИ Дмитриев назвал вакцину "Спутник V" самой безопасной и эффективной в мире

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал российскую вакцину от ковида "Спутник V" самой безопасной и эффективной в мире. В интервью газете "Известия" он рассказал, что данный препарат зарегистрирован в более чем 70 странах.

При этом, по словам Дмитриева, активно используется не только двухкомпонентный "Спутник V", но и "Спутник лайт", который является и отдельным успешным препаратом, и бустером, в том числе для других вакцин от коронавируса.

"Мы видим, что недавно Аргентина зарегистрировала "Спутник лайт" как универсальный бустер для других вакцин и даже президент Аргентины привился "Спутником лайт". Это сделали и Эмираты, и Филиппины. Самые последние данные показывают, что это самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире", — подчеркнул Дмитриев.

Глава РФПИ привёл в пример исследование, которое было проведено в Венгрии. Оно показало, что "Спутник V" защищает от смерти от ковида на 98%.

"Это самый высокий показатель. Это означает, что люди, вакцинированные "Спутником V", защищены в 130 раз лучше от смерти от коронавируса, нежели непривитые. Это высочайший уровень защиты среди пяти вакцин, которые тестировались. Там были Moderna, Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca, и "Спутник" показал самую высокую эффективность", — добавил он.

Дмитриев также заметил, что эффективность "Спутника V" длится дольше по сравнению с другими вакцинами, а количество побочных эффектов значительно меньше.