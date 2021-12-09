Глава РФПИ Дмитриев назвал вакцину "Спутник V" самой безопасной и эффективной в мире
Он отметил, что, согласно данным недавнего исследования, российский препарат защищает от смерти от коронавируса на 98% — это самый высокий показатель.
Вакцина от ковида "Спутник V" © ТАСС / Максим Киселёв
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал российскую вакцину от ковида "Спутник V" самой безопасной и эффективной в мире. В интервью газете "Известия" он рассказал, что данный препарат зарегистрирован в более чем 70 странах.
При этом, по словам Дмитриева, активно используется не только двухкомпонентный "Спутник V", но и "Спутник лайт", который является и отдельным успешным препаратом, и бустером, в том числе для других вакцин от коронавируса.
"Мы видим, что недавно Аргентина зарегистрировала "Спутник лайт" как универсальный бустер для других вакцин и даже президент Аргентины привился "Спутником лайт". Это сделали и Эмираты, и Филиппины. Самые последние данные показывают, что это самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире", — подчеркнул Дмитриев.
Глава РФПИ привёл в пример исследование, которое было проведено в Венгрии. Оно показало, что "Спутник V" защищает от смерти от ковида на 98%.
"Это самый высокий показатель. Это означает, что люди, вакцинированные "Спутником V", защищены в 130 раз лучше от смерти от коронавируса, нежели непривитые. Это высочайший уровень защиты среди пяти вакцин, которые тестировались. Там были Moderna, Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca, и "Спутник" показал самую высокую эффективность", — добавил он.
Дмитриев также заметил, что эффективность "Спутника V" длится дольше по сравнению с другими вакцинами, а количество побочных эффектов значительно меньше.
Ранее в МИД РФ выразили надежду на одобрение ВОЗ "Спутника V" в первой половине 2022 года. Глава департамента экономического сотрудничества дипведомства Дмитрий Биричевский отметил, что министерство оказывает всю необходимую помощь РФПИ в продвижении препарата за рубежом.
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