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Четверть россиян боятся ходить к врачу из-за страха заразиться ковидом

А вот с проблемой получения плановой медпомощи или проведения операции из-за отсутствия прививки столкнулось всего 2% россиян.

8 декабря, 17:22
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис

26% россиян боятся ходить к врачу из-за опасения подхватить в больнице или поликлинике ковид. Такие данные приводит kp.ru со ссылкой на результаты опроса о том, с какими сложностями в лечении жители страны столкнулись во время пандемии.

14% респондентов заявили, что все члены их семьи обладают крепким здоровьем и за минувшие два года им не доводилось обращаться к врачу. Ещё 15% обращались со своими заболеваниями к разным врачам и всегда своевременно получали медпомощь.

"Скорую вызывать не приходилось, а всё остальное проходило без проблем, в том числе и плановая госпитализация. Записаться на приём на желаемый день непросто, но это решаемо", — рассказала одна из участниц анкетирования.

Однако у 70% опрошенных возникали различные сложности. Так, 43% россиян сообщили, что периодически сталкивались с отсутствием врачей необходимого профиля. Ещё 2% сообщили, что не могли получить плановую медпомощь или сделать операцию из-за отсутствия прививки. А вот 26% россиян заявили, что намеренно не обращались к врачу из-за опасения заразиться ковидом в медучреждении.

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Ранее Мурашко заявил, что пандемия стала катализатором изменений в медицине. По словам министра, по сравнению с 2019 годом количество зарегистрированной медицинской продукции в 2021-м будет увеличено минимум на четверть.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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