Четверть россиян боятся ходить к врачу из-за страха заразиться ковидом

26% россиян боятся ходить к врачу из-за опасения подхватить в больнице или поликлинике ковид. Такие данные приводит kp.ru со ссылкой на результаты опроса о том, с какими сложностями в лечении жители страны столкнулись во время пандемии.

14% респондентов заявили, что все члены их семьи обладают крепким здоровьем и за минувшие два года им не доводилось обращаться к врачу. Ещё 15% обращались со своими заболеваниями к разным врачам и всегда своевременно получали медпомощь.

"Скорую вызывать не приходилось, а всё остальное проходило без проблем, в том числе и плановая госпитализация. Записаться на приём на желаемый день непросто, но это решаемо", — рассказала одна из участниц анкетирования.

Однако у 70% опрошенных возникали различные сложности. Так, 43% россиян сообщили, что периодически сталкивались с отсутствием врачей необходимого профиля. Ещё 2% сообщили, что не могли получить плановую медпомощь или сделать операцию из-за отсутствия прививки. А вот 26% россиян заявили, что намеренно не обращались к врачу из-за опасения заразиться ковидом в медучреждении.