Мурашко заявил, что пандемия стала катализатором изменений в медицине

Пандемия коронавируса навсегда изменила мир — в частности, она стала катализатором многих изменений в сфере медицины и технологий, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Конгрессе молодых учёных.

"Мы все прекрасно владеем принципом "не навреди", поэтому, когда идёт разговор о том, как быстро меняться и как быстро продвигать те или иные разработки, — это, конечно, в первую очередь регулирование, оно построено на "докажите эффективность" и "докажите безопасность" — двух основополагающих моментах, которые закладываются в принципе регулирования", — рассказал Мурашко.

По словам главы Минздрава, по сравнению с 2019 годом в 2020-м благодаря изменениям в регулировании было зарегистрировано на 20% больше медицинской продукции, в 2021 году эта цифра будет увеличена минимум на четверть.