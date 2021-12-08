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Мурашко заявил, что пандемия стала катализатором изменений в медицине

По словам министра, по сравнению с 2019 годом количество зарегистрированной медицинской продукции в 2021-м будет увеличено минимум на четверть.

8 декабря, 12:17
<p>Михаил Мурашко. Фото ©<a href="https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/058/489/original/FB83DAA3-8AA1-4F6C-96AE-42A2FC4D7B62.jpeg?1638947960" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Минздрав РФ</a></p>

Михаил Мурашко. Фото © Минздрав РФ

Пандемия коронавируса навсегда изменила мир — в частности, она стала катализатором многих изменений в сфере медицины и технологий, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Конгрессе молодых учёных.

"Мы все прекрасно владеем принципом "не навреди", поэтому, когда идёт разговор о том, как быстро меняться и как быстро продвигать те или иные разработки, — это, конечно, в первую очередь регулирование, оно построено на "докажите эффективность" и "докажите безопасность" — двух основополагающих моментах, которые закладываются в принципе регулирования", — рассказал Мурашко.

По словам главы Минздрава, по сравнению с 2019 годом в 2020-м благодаря изменениям в регулировании было зарегистрировано на 20% больше медицинской продукции, в 2021 году эта цифра будет увеличена минимум на четверть.

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На Конгрессе молодых учёных также выступила председатель Комиссии партийного генсовета по образованию и науке, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва. Она заявила о том, что "Единая Россия" будет расширять грантовую поддержку для учёных.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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