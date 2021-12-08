Россияне рассказали о самых желанных подарках от Деда Мороза

Большинство россиян хотят попросить у Деда Мороза в наступающем году здоровья для себя и своих близких, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир".

Согласно результатам опроса, 7% респондентов хотели бы получить от Деда Мороза в качестве новогоднего подарка счастье, 5% — путешествие, 3% — Новый год в кругу семьи, а ещё 3% — рождение ребёнка. Около четырёх процентов россиян мечтают в следующем году найти свою вторую половинку, выйти замуж или жениться. Среди материальных подарков россияне чаще хотят заказать у Деда Мороза высокую зарплату, новую квартиру и машину.