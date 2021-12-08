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Россияне рассказали о самых желанных подарках от Деда Мороза

Вопреки ожиданиям большая часть жителей страны мечтает получить от волшебника нематериальные вещи.

8 декабря, 12:16
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Большинство россиян хотят попросить у Деда Мороза в наступающем году здоровья для себя и своих близких, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир".

Согласно результатам опроса, 7% респондентов хотели бы получить от Деда Мороза в качестве новогоднего подарка счастье, 5% — путешествие, 3% — Новый год в кругу семьи, а ещё 3% — рождение ребёнка. Около четырёх процентов россиян мечтают в следующем году найти свою вторую половинку, выйти замуж или жениться. Среди материальных подарков россияне чаще хотят заказать у Деда Мороза высокую зарплату, новую квартиру и машину.

Новый год к нам мчится: В московских парках заработала почта Деда Мороза

Новый год к нам мчится: В московских парках заработала почта Деда Мороза

Ранее психолог назвала плюсы отправки писем Деду Морозу и веры в новогоднего волшебника. Современные родители задумываются о том, что в подобных действиях нет смысла, и выступают за честность в отношениях с детьми, и это не всегда плохо, заметила специалист.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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