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Путин обратился к Меркель на "ты" и поблагодарил за плодотворное сотрудничество

Российский лидер направил коллеге телеграмму, в которой выразил искреннюю признательность за её готовность к диалогу.

8 декабря, 12:09
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL, <a href="https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Besuch_Bundeskanzlerin_Angela_Merkel_im_Rathaus_K%C3%B6ln-09916.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL, Wikipedia

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Ангеле Меркель в связи с завершением её деятельности на посту канцлера Германии. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.

В этом послании российский лидер выразил коллеге "искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу". Путин отметил, что они с Меркель "постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций". В пресс-службе Кремля отметили, что российский лидер обратился к своей коллеге на "ты" и заверил её в продолжении дружеского общения.

"За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всём мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", — приводят слова российского лидера в его пресс-службе.

Путин заявил, что Меркель могла бы вновь баллотироваться на пост канцлера ФРГ

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Напомним, Шольц получил 395 голосов депутатов и назначен канцлером Германии. Он сменит Ангелу Меркель, которая занимала эту должность 16 лет и 15 дней и четыре раза приводила свою партию "Христианско-демократический союз" к победе на выборах. 63-летний политик уже принёс присягу на новом посту.

К слову, Владимир Путин ранее высказывал мнение, что Меркель могла бы вновь баллотироваться на пост канцлера ФРГ.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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