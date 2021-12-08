Путин обратился к Меркель на "ты" и поблагодарил за плодотворное сотрудничество
Российский лидер направил коллеге телеграмму, в которой выразил искреннюю признательность за её готовность к диалогу.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL, Wikipedia
Президент России Владимир Путин направил телеграмму Ангеле Меркель в связи с завершением её деятельности на посту канцлера Германии. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.
В этом послании российский лидер выразил коллеге "искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу". Путин отметил, что они с Меркель "постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций". В пресс-службе Кремля отметили, что российский лидер обратился к своей коллеге на "ты" и заверил её в продолжении дружеского общения.
"За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всём мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", — приводят слова российского лидера в его пресс-службе.
Напомним, Шольц получил 395 голосов депутатов и назначен канцлером Германии. Он сменит Ангелу Меркель, которая занимала эту должность 16 лет и 15 дней и четыре раза приводила свою партию "Христианско-демократический союз" к победе на выборах. 63-летний политик уже принёс присягу на новом посту.
К слову, Владимир Путин ранее высказывал мнение, что Меркель могла бы вновь баллотироваться на пост канцлера ФРГ.
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