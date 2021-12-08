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Олаф Шольц принял присягу в должности нового канцлера ФРГ

Позже состоится символическая передача власти от его предшественницы на этом посту, Ангелы Меркель.

8 декабря, 12:04
<p>Фото © Kay Nietfeld / Picture alliance via Getty Images</p>

Фото © Kay Nietfeld / Picture alliance via Getty Images

Олаф Шольц, назначенный новым канцлером Германии, принёс присягу в Бундестаге. Трансляцию церемонии вели сегодня немецкие телеканалы. А уже в 15:00 по местному времени (в 17:00 по Москве) пройдёт символическая передача власти от его предшественницы на этом посту, Ангелы Меркель.

Между тем стало известно о новом составе кабмина Германии. Туда войдут Социал-демократическая партия, "Зелёные" и Свободная демократическая партия. Первое заседание запланировано уже на этот вечер. Также сообщается о том, кто займёт ключевые посты при новом канцлере. МИД возглавит Анналена Бербок, которая не раз критиковала Россию. Вице-канцлером назначен Роберт Хабек. Главой Минфина станет либерал Кристиан Линднер, а Минобороны отойдёт под руководство Кристины Ламбрехт от партии социал-демократов.

Путин направит поздравительную телеграмму новому канцлеру ФРГ Шольцу

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Напомним, Шольц получил 395 голосов депутатов и был назначен канцлером Германии. Он сменит Ангелу Меркель, которая занимала эту должность 16 лет и 15 дней и четыре раза приводила свою партию "Христианско-демократический союз" к победе на выборах.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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