Олаф Шольц принял присягу в должности нового канцлера ФРГ

Олаф Шольц, назначенный новым канцлером Германии, принёс присягу в Бундестаге. Трансляцию церемонии вели сегодня немецкие телеканалы. А уже в 15:00 по местному времени (в 17:00 по Москве) пройдёт символическая передача власти от его предшественницы на этом посту, Ангелы Меркель.

Между тем стало известно о новом составе кабмина Германии. Туда войдут Социал-демократическая партия, "Зелёные" и Свободная демократическая партия. Первое заседание запланировано уже на этот вечер. Также сообщается о том, кто займёт ключевые посты при новом канцлере. МИД возглавит Анналена Бербок, которая не раз критиковала Россию. Вице-канцлером назначен Роберт Хабек. Главой Минфина станет либерал Кристиан Линднер, а Минобороны отойдёт под руководство Кристины Ламбрехт от партии социал-демократов.