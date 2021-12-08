"Адская Снегурочка" из южноякутского Алдана, которая довела горожан и пользователей Сети до истерики, преобразилась с помощью макияжа. Немного косметики — и пугающая внучка Деда Мороза превратилась в красавицу.

Как сообщает портал Sakha Day , алданцы сами подправили облик Снегурочки. Теперь они радуются красавице: "Ну, слава богу, отошла", "Инстаграм" и реальность", "Декольте решает", "Наконец-то выспалась", "Поутру все красавицы", "Чудеса ботокса".

Ранее Лайф писал, что скульптура Снегурочки из Якутии довела пользователей соцсетей до истерики. Многие предположили, что сказочная красавица пьяна. Другие отметили, что скульптор старался, но не смог справиться с задачей до конца. Фотографии Снегурочки до преображения вызвали множество шуток в Сети. Одни пользователи нашли в ней сходство с Борисом Ельциным, другие — с Андреем Рожковым, а кто-то предположил, что она "загуляла и позволила лишнего".