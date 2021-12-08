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Стало известно, кто из россиян получит декабрьскую зарплату лишь в январе

Большинство работодателей стараются выплатить деньги сотрудникам за декабрь до Нового года, так как банки не работают в праздники, однако так повезёт не всем.

8 декабря, 11:40

Фото © Pixabay

Если в договоре с работодателем у сотрудника прописан срок выплаты зарплаты с 10-го по 15-е число каждого месяца, то тогда выплату стоит ожидать уже в январе 2022 года. Об этом рассказал председатель общественного движения "Труд" Сергей Песков в разговоре с "360".

Однако если зарплата должна быть выплачена до 10-го числа — а в январе это нерабочие дни, — тогда работодатель обязан перечислить выплаты до наступления праздников, отметил эксперт.

"Все стараются до январских праздников выплатить зарплату за декабрь, в декабре. Это единственный месяц в году, когда в том же отчётном периоде сотрудник получает свою зарплату. Многое зависит от политики компании: важно, на какую дату внутренним локальным документом установлена выплата заработной платы", — резюмировал он.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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