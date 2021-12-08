Шрёдер заявил, что попытки сорвать "Северный поток – 2" исходят не со стороны ФРГ

Все попытки торпедировать проект "Северный поток – 2" осуществляются извне, а не со стороны Берлина, заявил бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер в эфире телеканала NTV.

"Все попытки торпедировать проект идут извне, а не изнутри", — заявил он, подчеркнув, что это уже согласованный проект, который должен быть доведён до конца.