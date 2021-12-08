Шрёдер заявил, что попытки сорвать "Северный поток – 2" исходят не со стороны ФРГ
Он также подчеркнул, что это уже согласованный проект, который должен быть доведён до конца.
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Все попытки торпедировать проект "Северный поток – 2" осуществляются извне, а не со стороны Берлина, заявил бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер в эфире телеканала NTV.
"Все попытки торпедировать проект идут извне, а не изнутри", — заявил он, подчеркнув, что это уже согласованный проект, который должен быть доведён до конца.
Ранее Лайф сообщал, что в Минэкономики ФРГ назвали условие эксплуатации "Северного потока – 2". В то же время официальный представитель кабмина Германии Зайберт напомнил, что позиция Берлина по вопросу газопровода известна.
10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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