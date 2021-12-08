Кассирша "Альфа-банка" вынесла с работы 23 млн рублей в коробке и бесследно исчезла

Жительница Красноярского края разбогатела на 22,5 миллиона рублей за вечер. Как сообщает SHOT , кассирша отделения "Альфа-банка" просто сложила деньги в коробку, ушла с работы и больше не выходила на связь.

30-летняя Анна Григорьева работала в отделении "Альфа-банка" в Ачинске. По окончании своей смены девушка унесла с собой 15 миллионов рублей, 49 тысяч долларов США и 49 тысяч евро. Сейчас подозреваемую ищут служба безопасности банка и силовики. Связаться с Анной не могут и родные. Мать написала заявление о её исчезновении в полицию. Муж рассказал, что у неё были психологические проблемы и она даже пыталась покончить с собой.