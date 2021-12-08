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Кассирша "Альфа-банка" вынесла с работы 23 млн рублей в коробке и бесследно исчезла

Сейчас женщину ищут служба безопасности банка и силовики, а её мать написала заявление в полицию.

8 декабря, 11:23
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/32557" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © Telegram / SHOT

Жительница Красноярского края разбогатела на 22,5 миллиона рублей за вечер. Как сообщает SHOT, кассирша отделения "Альфа-банка" просто сложила деньги в коробку, ушла с работы и больше не выходила на связь.

30-летняя Анна Григорьева работала в отделении "Альфа-банка" в Ачинске. По окончании своей смены девушка унесла с собой 15 миллионов рублей, 49 тысяч долларов США и 49 тысяч евро. Сейчас подозреваемую ищут служба безопасности банка и силовики. Связаться с Анной не могут и родные. Мать написала заявление о её исчезновении в полицию. Муж рассказал, что у неё были психологические проблемы и она даже пыталась покончить с собой.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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