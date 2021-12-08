"Спартак" отправился на матч с "Легией" на самолёте, которым управлял лётчик-герой Юсупов

Московский "Спартак" отправился в Варшаву на матч шестого тура Лиги Европы с "Легией" на самолёте, пилотом которого оказался Герой России Дамир Юсупов, посадивший самолёт на кукурузное поле в августе 2019 года. Об этом пишет пресс-служба красно-белых.

Кроме того, с командой в Варшаву не полетел нападающий Джордан Ларссон, который пропустит матч из-за полученного в игре с "Ахматом" повреждения.

Добавим, что матч "Легия" – "Спартак" состоится 9 декабря. Встреча станет решающей для красно-белых в вопросе их выхода в плей-офф.