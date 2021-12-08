"Спартак" отправился на матч с "Легией" на самолёте, которым управлял лётчик-герой Юсупов
Встреча состоится в Варшаве 9 декабря в 20:45 по московскому времени. Для красно-белых это будет решающая игра в борьбе за выход из группы.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Московский "Спартак" отправился в Варшаву на матч шестого тура Лиги Европы с "Легией" на самолёте, пилотом которого оказался Герой России Дамир Юсупов, посадивший самолёт на кукурузное поле в августе 2019 года. Об этом пишет пресс-служба красно-белых.
Кроме того, с командой в Варшаву не полетел нападающий Джордан Ларссон, который пропустит матч из-за полученного в игре с "Ахматом" повреждения.
Добавим, что матч "Легия" – "Спартак" состоится 9 декабря. Встреча станет решающей для красно-белых в вопросе их выхода в плей-офф.
Ранее Лайф сообщал, что летом 2019 года авиалайнер А321 "Уральских авиалиний", который вылетел из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку из-за попадания птиц в оба двигателя воздушного судна. Благодаря слаженным действиям пилотов и членов экипажа все 226 пассажиров, которые находились на борту, выжили. Управлял тем лайнером Дамир Юсупов. Позднее он получил звание Героя России.
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