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Туктамышева заявила, что не собирается усложнять программы перед Олимпиадой в Пекине

Спортсменка в этом сезоне становилась второй на нескольких этапах Гран-при и вышла в финал серии.

8 декабря, 10:36
<p>Фото © Oleg Nikishin - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images</p>

Фото © Oleg Nikishin - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не намерена изменять свои программы перед Олимпийскими играми в Пекине. Её слова приводит пресс-служба Федерации фигурного катания России.

"Вряд ли что-то кардинально изменится, потому что сейчас у меня программы с тем контентом, который я чаще всего катаю. И сильно выходить из "накатанного состояния", которое есть в течение этого промежутка времени, не очень хорошо. Возможно, если и будут изменения, то небольшие", — заявила Туктамышева.

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Добавим, что в этом сезоне Туктамышева занимала вторые места на этапах Гран-при в Канаде и Сочи, чем обеспечила себе место в финале серии, проведение которого планировалось в Осаке.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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