Туктамышева заявила, что не собирается усложнять программы перед Олимпиадой в Пекине
Спортсменка в этом сезоне становилась второй на нескольких этапах Гран-при и вышла в финал серии.
Фото © Oleg Nikishin - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images
Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не намерена изменять свои программы перед Олимпийскими играми в Пекине. Её слова приводит пресс-служба Федерации фигурного катания России.
"Вряд ли что-то кардинально изменится, потому что сейчас у меня программы с тем контентом, который я чаще всего катаю. И сильно выходить из "накатанного состояния", которое есть в течение этого промежутка времени, не очень хорошо. Возможно, если и будут изменения, то небольшие", — заявила Туктамышева.
Добавим, что в этом сезоне Туктамышева занимала вторые места на этапах Гран-при в Канаде и Сочи, чем обеспечила себе место в финале серии, проведение которого планировалось в Осаке.
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