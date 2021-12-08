Туктамышева заявила, что не собирается усложнять программы перед Олимпиадой в Пекине

"Вряд ли что-то кардинально изменится, потому что сейчас у меня программы с тем контентом, который я чаще всего катаю. И сильно выходить из "накатанного состояния", которое есть в течение этого промежутка времени, не очень хорошо. Возможно, если и будут изменения, то небольшие", — заявила Туктамышева.