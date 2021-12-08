Официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что участников Олимпиады в Пекине не будут дисквалифицировать и лишать результатов в случае обнаружения коронавирусной инфекции по ходу соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

"Ни один спортсмен или команда не будут дисквалифицированы по причинам, связанным с CoViD-19", — заявил Адамс.

Если спортсмен или команда пробьются в финал, но не смогут в нём выступить из-за коронавируса, им вручат серебряную медаль.

"Минимальный результат спортсмена или команды будет сохранён с учётом этапа соревнований, на котором они не смогли выступить. Например, если они пройдут в финал, но не смогут в нём выступить из-за ковида, то получат серебряную медаль. В случае если речь идёт об индивидуальном соревновании, будут вручены две серебряные медали", — отметил представитель МОК.