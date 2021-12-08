"Получат серебро": В МОК заявили, что на Олимпиаде в Пекине не будет дисквалификаций из-за коронавируса
Соревнования пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля. Участники разыграют 109 комплектов медалей.
Фото © ТАСС / EPA / ROMAN PILIPEY
Официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что участников Олимпиады в Пекине не будут дисквалифицировать и лишать результатов в случае обнаружения коронавирусной инфекции по ходу соревнований. Об этом сообщает ТАСС.
"Ни один спортсмен или команда не будут дисквалифицированы по причинам, связанным с CoViD-19", — заявил Адамс.
Если спортсмен или команда пробьются в финал, но не смогут в нём выступить из-за коронавируса, им вручат серебряную медаль.
"Минимальный результат спортсмена или команды будет сохранён с учётом этапа соревнований, на котором они не смогли выступить. Например, если они пройдут в финал, но не смогут в нём выступить из-за ковида, то получат серебряную медаль. В случае если речь идёт об индивидуальном соревновании, будут вручены две серебряные медали", — отметил представитель МОК.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.
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