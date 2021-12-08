СК опубликовал видео допроса стрелка из МФЦ Сергея Глазова

Следственный комитет опубликовал кадры допроса Сергея Глазова, который 7 декабря устроил стрельбу в одном из московских МФЦ и убил двух человек. Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Дело расследуется по статям "Убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом", "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия".