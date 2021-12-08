СК опубликовал видео допроса стрелка из МФЦ Сергея Глазова
Сегодня 45-летнему подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
Кадр из видео © Следственный комитет РФ
Следственный комитет опубликовал кадры допроса Сергея Глазова, который 7 декабря устроил стрельбу в одном из московских МФЦ и убил двух человек. Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Дело расследуется по статям "Убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом", "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия".
"В рамках предварительного следствия опрошены свидетели и очевидцы произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая", — прокомментировали в пресс-службе СК.
Напомним, 45-летний москвич Сергей Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка, представят к награде.
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