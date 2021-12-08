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Собянин заявил, что власти Москвы окажут помощь семье погибшего при стрельбе сотрудника МФЦ

Состояние одной из пострадавших, получившей пулевое ранение, оценивается как крайне тяжёлое.

8 декабря, 09:13
<p>Мэр Москвы Сергей Собянин проведал пострадавших в результате стрельбы в МФЦ © <a href="https://twitter.com/MosSobyanin/status/1468502895905681410?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter / Сергей Собянин</a></p>

Мэр Москвы Сергей Собянин проведал пострадавших в результате стрельбы в МФЦ © Twitter / Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал в НИИ им. Склифосовского, где оказывают помощь пострадавшим в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский". Глава города проведал раненых и пообещал, что власти окажут помощь семье погибшего сотрудника центра.

"К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжёлое. Медики делают всё возможное. У погибшего Владимира Шеменева осталась семья, маленькие дети. Окажем полную поддержку и заботу", — написал градоначальник в "Твиттере".

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Напомним, 7 декабря 45-летний москвич Сергей Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка, представят к награде. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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