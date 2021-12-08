Собянин заявил, что власти Москвы окажут помощь семье погибшего при стрельбе сотрудника МФЦ
Состояние одной из пострадавших, получившей пулевое ранение, оценивается как крайне тяжёлое.
Мэр Москвы Сергей Собянин проведал пострадавших в результате стрельбы в МФЦ © Twitter / Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин приехал в НИИ им. Склифосовского, где оказывают помощь пострадавшим в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский". Глава города проведал раненых и пообещал, что власти окажут помощь семье погибшего сотрудника центра.
"К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжёлое. Медики делают всё возможное. У погибшего Владимира Шеменева осталась семья, маленькие дети. Окажем полную поддержку и заботу", — написал градоначальник в "Твиттере".
Напомним, 7 декабря 45-летний москвич Сергей Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка, представят к награде. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
Комментариев: 0