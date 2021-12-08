Собянин заявил, что власти Москвы окажут помощь семье погибшего при стрельбе сотрудника МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал в НИИ им. Склифосовского, где оказывают помощь пострадавшим в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский". Глава города проведал раненых и пообещал, что власти окажут помощь семье погибшего сотрудника центра.