У героини шокирующего видео с избиением ребёнка в Казани заподозрили проблемы с психикой

Отмечается, что специалисты изучили шокирующие ролики с издевательствами над малышкой и пришли к выводу, что женщина могла быть не в себе. Такие подозрения вызвали фразы, которые она говорила девочке, когда избивала её. По мнению экспертов, горе-мать переняла на себя роль своего супруга, который сам её бил, а в дочери видела себя.