У героини шокирующего видео с избиением ребёнка в Казани заподозрили проблемы с психикой
Эксперты считают, что, вымещая злобу на собственной дочери, женщина видела в ней саму себя.
Скриншот из видео © Telegram/vkazani
Органы опеки настаивают на проведении психиатрической экспертизы для 31-летней жительницы Казани, которая записывала на видео издевательства над малолетней дочкой. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что специалисты изучили шокирующие ролики с издевательствами над малышкой и пришли к выводу, что женщина могла быть не в себе. Такие подозрения вызвали фразы, которые она говорила девочке, когда избивала её. По мнению экспертов, горе-мать переняла на себя роль своего супруга, который сам её бил, а в дочери видела себя.
"Очень плохое преступление": Мать годовалой малышки из Казани извинилась за издевательства над девочкой
Напомним, ранее в Сеть попало шокирующее видео, на котором пьяная 31-летняя женщина избивает маленькую раздетую девочку, комментируя свои действия на камеру и называя дочь "подопытным кроликом". В итоге ребёнка у матери изъяли, возбуждено уголовное дело об истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Как позже призналась женщина, издевательства над девочкой оказались местью бросившему её мужу.
Комментариев: 0