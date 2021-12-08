Роскомнадзор подтвердил блокировку сайта Tor в РФ

Роскомнадзор подтвердил, что на основании решения суда ограничил доступ к ресурсу Tor Project. Причиной стало размещение на сайте информации, "обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту".

"На основании судебного решения ресурс www.torproject.org внесён в Единый реестр запрещённой информации... На сегодняшний день доступ к ресурсу ограничен", — сказали в пресс-службе.