Роскомнадзор подтвердил блокировку сайта Tor в РФ
Ранее разработчики заявили, что с 1 декабря некоторые интернет-провайдеры начали блокировать доступ к браузеру.
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Роскомнадзор подтвердил, что на основании решения суда ограничил доступ к ресурсу Tor Project. Причиной стало размещение на сайте информации, "обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту".
"На основании судебного решения ресурс www.torproject.org внесён в Единый реестр запрещённой информации... На сегодняшний день доступ к ресурсу ограничен", — сказали в пресс-службе.
Напомним, ранее разработчики Tor заявили, что с 1 декабря некоторые интернет-провайдеры в России начали блокировать доступ к браузеру.
Браузер Tor работает по принципу так называемой луковой маршрутизации. С помощью сети узлов пользователи могут защититься от мониторинга их активности и анонимно пользоваться Сетью. Часто Tor используется для выхода в скрытую сеть Даркнет.
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