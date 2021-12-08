В России выявили менее 31 тысячи заразившихся коронавирусом за сутки
Суточный показатель заболеваемости оказался минимальным с 13 октября. Больше всего заболевших было выявлено в Москве, Петербурге, Подмосковье, Красноярском крае, Самарской и Воронежской областях.
Госпиталь для пациентов с коронавирусом в автомобильном торговом центре "Москва" на Каширском шоссе © Агентство "Москва" / Сергей Киселев
В России выявили 30 752 заразившихся коронавирусом за сутки, а общее число заболевших достигло 9 895 597. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Это минимальная цифра с 13 октября.
Больше всего заболевших было выявлено в Москве (+3004 человека), Санкт-Петербурге (+2209), Подмосковье (+1854), Красноярском крае (+766), Самарской (+752) и Воронежской (+701) областях. Более 600 новых случаев ковида также выявили в Пермском крае, Свердловской и Нижегородской областях, в Краснодарском крае, в Ростовской, Челябинской и Иркутской областях, а также в Башкирии.
Напомним, что в ЮАР и Ботсване в ноябре обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма 2 декабря Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.
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