В России выявили менее 31 тысячи заразившихся коронавирусом за сутки

В России выявили 30 752 заразившихся коронавирусом за сутки, а общее число заболевших достигло 9 895 597. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Это минимальная цифра с 13 октября.

Больше всего заболевших было выявлено в Москве (+3004 человека), Санкт-Петербурге (+2209), Подмосковье (+1854), Красноярском крае (+766), Самарской (+752) и Воронежской (+701) областях. Более 600 новых случаев ковида также выявили в Пермском крае, Свердловской и Нижегородской областях, в Краснодарском крае, в Ростовской, Челябинской и Иркутской областях, а также в Башкирии.