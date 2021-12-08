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Серена Уильямс объявила, что пропустит Australian Open

Победительница 23 турниров Большого шлема не выступает с Уимблдона, на котором получила травму.

8 декабря, 08:54
<p>Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images</p>

Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что не сможет выступить на первом турнире Большого шлема следующего года — Australian Open. Об этом сообщается на сайте соревнований, которые пройдут в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года.

Серена не выступает с конца июня, когда получила травму в матче первого круга Уимблдона против Александры Саснович из Белоруссии. Сейчас 40-летняя теннисистка занимает в рейтинге WTA 40-е место.

"Решение пропустить Australian Open было непростым, но я пока физически не готова выйти на корт. На самом деле я всегда с удовольствием выступаю в Мельбурне, это один из моих любимых городов. Постараюсь вернуться и показать свой лучший теннис", — заявила Уильямс.

Серена Уильямс не смогла доиграть матч против белоруски на Уимблдоне и расплакалась

Серена Уильямс не смогла доиграть матч против белоруски на Уимблдоне и расплакалась

За карьеру американка выиграла 23 турнира Большого шлема в одиночном разряде. По этому показателю она занимает второе место в истории, уступая только Маргарет Смит-Корт из Австралии (24).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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