Глава Минспорта рассказал о желании России провести ещё одну Олимпиаду

Россия желает провести ещё одну Олимпиаду и имеет для этого мощнейшую инфраструктуру. Об этом журналистам заявил глава Минспорта Олег Матыцин во время открытия выставки к 75-летию отечественного хоккея.

"У России есть планы провести ещё одну Олимпиаду, я всегда об этом говорю. У нас мощная спортивная держава с мощной инфраструктурой, с колоссальным опытом проведения крупнейших турниров. Мы, конечно, заинтересованы при определённом политическом решении. Не исключаю, что Россия будет претендовать на проведение Игр ещё", — приводит слова Матыцина РИА "Новости".