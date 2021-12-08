Глава Минспорта рассказал о желании России провести ещё одну Олимпиаду
Игры в нашей стране проходили дважды. В 1980 году их принимала Москва, а 34 года спустя — Сочи.
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Россия желает провести ещё одну Олимпиаду и имеет для этого мощнейшую инфраструктуру. Об этом журналистам заявил глава Минспорта Олег Матыцин во время открытия выставки к 75-летию отечественного хоккея.
"У России есть планы провести ещё одну Олимпиаду, я всегда об этом говорю. У нас мощная спортивная держава с мощной инфраструктурой, с колоссальным опытом проведения крупнейших турниров. Мы, конечно, заинтересованы при определённом политическом решении. Не исключаю, что Россия будет претендовать на проведение Игр ещё", — приводит слова Матыцина РИА "Новости".
Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия может подать заявку на проведение Олимпийских игр, в том числе на Дальнем Востоке. Немногим ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия готовит заявку на проведение в 2036 году летней Олимпиады. В числе возможных городов-организаторов назывались Владивосток, Казань и Санкт-Петербург. Добавим, что наша страна дважды принимала Олимпийские игры. В 1980 году они проходили в Москве, а 34 года спустя — в Сочи.
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