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Россиянка из скандальной рекламы "Вкусвилла" вошла в топ-100 самых влиятельных женщин

Половину перечня составляют девушки из Афганистана, некоторые из них представлены под псевдонимами и без фотографий.

8 декабря, 09:15
<p>Юма © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/yumalevel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yumalevel</a></p>

Юма © Instagram / Yumalevel

Психотерапевт и ЛГБТ-активистка Юма, ставшая героиней скандальной рекламы "Вкусвилла" с однополой семьёй, вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира за 2021 год по версии Би-би-си, cообщило издание.

Би-би-си назвало Юму активисткой, предоставляющей психологическую помощь людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Также в перечень включили афганскую поэтессу Лиму Аафшид, лауреата Нобелевской премии мира Малалу Юсуфзай, первую женщину премьер-министра Самоа Наоми Фиамэ Матаафу, профессора Хейди Ларсон и писательницу Чимаманду Нгози Адичи. Половину списка составляют женщины из Афганистана, некоторые из них выступают под псевдонимами и без фотографий. Таким образом составители перечня хотели отразить достижения и отдать должное мужеству афганок.

Однополая семья из рекламы "Вкусвилла" переехала в Барселону

Однополая семья из рекламы "Вкусвилла" переехала в Барселону

Напомним, ранее сеть магазинов "Вкусвилл" выложила в соцсетях рекламный пост с фотографией Юмы и её однополой семьи из четырёх женщин и столкнулась с массой негативных комментариев. Компанию обвинили в пропаганде гомосексуализма, в связи с чем "Вкусвилл" удалил рекламу и вызвал новую волну осуждения среди своей аудитории. На фоне критики Юма объявила о решении покинуть Россию.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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