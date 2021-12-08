Россиянка из скандальной рекламы "Вкусвилла" вошла в топ-100 самых влиятельных женщин

Психотерапевт и ЛГБТ-активистка Юма, ставшая героиней скандальной рекламы "Вкусвилла" с однополой семьёй, вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира за 2021 год по версии Би-би-си, cообщило издание.

Би-би-си назвало Юму активисткой, предоставляющей психологическую помощь людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Также в перечень включили афганскую поэтессу Лиму Аафшид, лауреата Нобелевской премии мира Малалу Юсуфзай, первую женщину премьер-министра Самоа Наоми Фиамэ Матаафу, профессора Хейди Ларсон и писательницу Чимаманду Нгози Адичи. Половину списка составляют женщины из Афганистана, некоторые из них выступают под псевдонимами и без фотографий. Таким образом составители перечня хотели отразить достижения и отдать должное мужеству афганок.