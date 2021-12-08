Эксперт Черниговский объяснил, чем отечественное шампанское лучше импортного

Отечественное шампанское не уступает по качеству импортному и при этом может обойтись покупателям гораздо дешевле, так как на стоимость продукции иностранного производства влияют и курс валют, и дороговизна винодельческой промышленности за рубежом, рассказал гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

"Вся легальная винодельческая продукция российского производства качественная. Начиная с июля прошлого года начал действовать закон о виноделии в РФ. Этот закон регламентирует процесс производства, там очень жёсткие критерии. Второй момент — это ЕГАИС. С 2016 года эта система фиксирует все этапы прохождения любой легальной алкогольной продукции", — объяснил эксперт в беседе с РИА ФАН.

По словам Черниговского, эти меры гарантируют качество российской продукции, поэтому игристые вина стоимостью в 164 рубля и в несколько тысяч рублей отличаются лишь вкусовыми характеристиками — у более дорогих видов вкус тоньше.

"Для эстетов это имеет значение, но для простых граждан, непритязательных к тончайшему вкусу, разница будет очень фрагментарная. Если вы хотите поймать эстетическое наслаждение, то предпочтение лучше отдать продукции с защищённым географическим названием. Бутылка такого шампанского российского производства начинается примерно от 350 рублей и выше", — рассказал эксперт.