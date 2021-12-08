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"Нам тебя будет очень не хватать": Карпин выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Гамулы

Известный отечественный специалист умер на 62-м году жизни. За свою карьеру он был обладателем Кубка СССР и главным тренером "Ростова".

8 декабря, 09:27
<p>Фото © <a href="https://playmaker24.ru/igor-gamula-cherchesov-dolzhen-ostatsja-na-postu-glavnogo-trenera-sbornoj-rossii-94111/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Плеймейкер</a></p>

Фото © Плеймейкер

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил соболезнования родным и близким экс-наставника "Ростова" Игоря Гамулы, о смерти которого стало известно утром 8 декабря.

"Ну как так-то, Игорь Василич. Не верится, просто шок! Не может такого быть! Василич, нам тебя будет очень не хватать… Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память", — написал Карпин.

Умер бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула

Умер бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула

Ранее Лайф сообщал, что Игорь Гамула умер на 62-м году жизни. Он являлся обладателем Кубка СССР 1981 года в составе ростовского СКА. Работал главным тренером "Ростова", "Таврии", "Черноморца" из Новороссийска и ряда других команд.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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