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Молодёжка "Зенита" сыграла вничью с "Челси" и вылетела из Юношеской лиги УЕФА

Команду Константина Зырянова для выхода дальше устраивала лишь победа с разницей в три мяча.

8 декабря, 10:50

Фото © ФК "Зенит" / Анна Майер

Молодёжный состав питерского "Зенита" сыграл дома вничью со сверстниками из лондонского "Челси" — 1:1 — и завершил выступления в Юношеской лиге УЕФА.

На гол Алфи Гилкриста петербуржцы ответили точным ударом Евгения Кима. Отметим, что "Зенит" для выхода в плей-офф устраивала лишь победа с разницей в три мяча.

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Добавим, что первое место в группе себе гарантировал "Ювентус", который сыграет в 1/8 финала турнира. "Челси" же со второй строчки отправляется в раунд 1/16 финала.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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