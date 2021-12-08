Молодёжка "Зенита" сыграла вничью с "Челси" и вылетела из Юношеской лиги УЕФА
Команду Константина Зырянова для выхода дальше устраивала лишь победа с разницей в три мяча.
Фото © ФК "Зенит" / Анна Майер
Молодёжный состав питерского "Зенита" сыграл дома вничью со сверстниками из лондонского "Челси" — 1:1 — и завершил выступления в Юношеской лиге УЕФА.
На гол Алфи Гилкриста петербуржцы ответили точным ударом Евгения Кима. Отметим, что "Зенит" для выхода в плей-офф устраивала лишь победа с разницей в три мяча.
Добавим, что первое место в группе себе гарантировал "Ювентус", который сыграет в 1/8 финала турнира. "Челси" же со второй строчки отправляется в раунд 1/16 финала.
Комментариев: 0