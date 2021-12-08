Молодёжка "Зенита" сыграла вничью с "Челси" и вылетела из Юношеской лиги УЕФА

Молодёжный состав питерского "Зенита" сыграл дома вничью со сверстниками из лондонского "Челси" — 1:1 — и завершил выступления в Юношеской лиге УЕФА.

На гол Алфи Гилкриста петербуржцы ответили точным ударом Евгения Кима. Отметим, что "Зенит" для выхода в плей-офф устраивала лишь победа с разницей в три мяча.