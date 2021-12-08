Эрдоган снова предложил "наладить канал диалога" между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь предложил посредничество между РФ и Украиной для снижения возросшей напряжённости. Об этом он заявил турецким журналистам на борту самолёта, возвращаясь после визита в Катар.

"Мы внимательно следим за событиями на Украине и рядом с ней. Мы хотим, чтобы напряжённость не усиливалась и в регионе сохранялась стабильность. Турция готова оказать поддержку, чтобы снизить напряжённость между Россией и Украиной, которая в последние недели обострилась, и наладить канал диалога", — цитирует Эрдогана телеканал NTV.