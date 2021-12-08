Эрдоган снова предложил "наладить канал диалога" между Россией и Украиной
А ещё содействие или поддержку в любом формате с согласия обеих сторон, и всё это ради мира во всём мире.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь предложил посредничество между РФ и Украиной для снижения возросшей напряжённости. Об этом он заявил турецким журналистам на борту самолёта, возвращаясь после визита в Катар.
"Мы внимательно следим за событиями на Украине и рядом с ней. Мы хотим, чтобы напряжённость не усиливалась и в регионе сохранялась стабильность. Турция готова оказать поддержку, чтобы снизить напряжённость между Россией и Украиной, которая в последние недели обострилась, и наладить канал диалога", — цитирует Эрдогана телеканал NTV.
Он подчеркнул, что предлагает Москве и Киеву содействие, посредничество или поддержку в любом формате с согласия обеих сторон, и всё это ради мира. Турецкий лидер выразил готовность "без колебаний делать всё, что в его силах".
Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский просил Эрдогана "замолвить слово" перед Путиным. Такое обращение вызвало возмущение политолога Александра Гусева. По его словам, глава Незалежной должен напрямую решать проблемы своей страны, если он настоящий лидер. А в офисе Эрдогана заявили о готовности турецкого лидера организовать диалог между президентами России и Украины.
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