Лоукостер S7 определился с первыми "домашними" аэропортами

Новый бюджетный перевозчик авиакомпании S7 — Citrus — будет базироваться в аэропортах Казани и Омска. В данный момент идёт набор пилотов и бортпроводников на воздушные судна, которые будут летать из этих городов.

"При выборе "домашних" аэропортов в первую очередь учитывался потенциал развития рынка. По оценке Citrus, сложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полное удовлетворение спроса в этих городах, учитывая их население и экономику. К тому же ни в одном ни в другом городе ещё нет крупного базового перевозчика", — говорится в сообщении холдинга S7.