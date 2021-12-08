Лоукостер S7 определился с первыми "домашними" аэропортами
В авиакомпании отметили, что в выбранных городах пока нет других крупных базовых перевозчиков.
Фото © Twitter / s7technics
Новый бюджетный перевозчик авиакомпании S7 — Citrus — будет базироваться в аэропортах Казани и Омска. В данный момент идёт набор пилотов и бортпроводников на воздушные судна, которые будут летать из этих городов.
"При выборе "домашних" аэропортов в первую очередь учитывался потенциал развития рынка. По оценке Citrus, сложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полное удовлетворение спроса в этих городах, учитывая их население и экономику. К тому же ни в одном ни в другом городе ещё нет крупного базового перевозчика", — говорится в сообщении холдинга S7.
Напомним, о создании лоукостера группа компаний S7 Group объявила в конце июля. Ожидается, что первые регулярные полёты начнутся уже в 2022 году.
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