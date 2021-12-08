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Лоукостер S7 определился с первыми "домашними" аэропортами

В авиакомпании отметили, что в выбранных городах пока нет других крупных базовых перевозчиков.

8 декабря, 11:08
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/s7technics/status/1414504177670176773/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">s7technics</a></p>

Фото © Twitter / s7technics

Новый бюджетный перевозчик авиакомпании S7 — Citrus — будет базироваться в аэропортах Казани и Омска. В данный момент идёт набор пилотов и бортпроводников на воздушные судна, которые будут летать из этих городов.

"При выборе "домашних" аэропортов в первую очередь учитывался потенциал развития рынка. По оценке Citrus, сложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полное удовлетворение спроса в этих городах, учитывая их население и экономику. К тому же ни в одном ни в другом городе ещё нет крупного базового перевозчика", — говорится в сообщении холдинга S7.

Определено название нового российского лоукостера от S7 Group

Определено название нового российского лоукостера от S7 Group

Напомним, о создании лоукостера группа компаний S7 Group объявила в конце июля. Ожидается, что первые регулярные полёты начнутся уже в 2022 году.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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