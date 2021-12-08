Лукашенко пересядет с Maybach на российский Aurus

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своей администрации заменить немецкие иномарки Maybach в автопарке на российские Aurus. Об этом рассказал главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. По его словам, кредит на эти цели предоставит один из российских банков.