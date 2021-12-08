Лукашенко пересядет с Maybach на российский Aurus
По некоторым данным, у белорусского лидера несколько немцев, два электромобиля, электромотоцикл и трактор.
Фото © Aurusmotors.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своей администрации заменить немецкие иномарки Maybach в автопарке на российские Aurus. Об этом рассказал главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. По его словам, кредит на эти цели предоставит один из российских банков.
"Александр Лукашенко дал поручение заменить свой президентский автопарк, отказаться от немецкого Maybach и закупить Aurus. В кредит. Кредит предоставит российский банк", — написал Венедиктов в своём телеграм-канале.
По некоторым данным, у белорусского лидера несколько автомобилей Maybach, два электромобиля (Tesla Model S и Geely Emgrand EV), электромотоцикл и трактор.
Напомним, что Aurus — первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ. Спецверсии машин этой марки используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента России. Лайф даже показывал, как выглядит "президентский" Aurus изнутри. Весной 2021 года компания представила версию автомобиля на водороде и сообщила, что поставки экоавто на российский рынок начнутся в 2024 году.
Комментариев: 0