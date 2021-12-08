Пассажир чуть не задушил соседа курткой на борту рейса Магадан — Новосибирск
По словам очевидцев, перед инцидентом молодой человек употреблял наркотики.
Пассажир чуть не задушил соседа на борту рейса Магадан — Новосибирск. Видео © t.me / Mash Siberia
Во время полёта по маршруту Магадан — Новосибирск один из пассажиров авиалайнера привлёк к себе внимание крайней неусидчивостью. Сначала мужчина ёрзал на кресле, пересаживался с места на место и махал курткой. А затем и вовсе накинулся на других пассажиров, чуть не задушив одного из них.
Видео инцидента было опубликовано в телеграм-канале Mash Siberia. На кадрах видно, что мужчина, не усидев на месте, нападает на впереди сидящую девушку, а затем перекидывает куртку через шею её соседа и начинает душить. Другие пассажиры быстро отреагировали, скрутили дебошира и передали его экипажу. После приземления хулигана забрали правоохранители. Как сообщили очевидцы, перед инцидентом молодой человек употреблял наркотики.
Ранее буйный пассажир рейса Кемерово — Москва занял чужое кресло и обматерил экипаж. В итоге разбираться с ним пришлось правоохранителям. За дебош в самолёте мужчина был арестован на десять суток.
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