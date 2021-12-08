Пассажир чуть не задушил соседа курткой на борту рейса Магадан — Новосибирск

Во время полёта по маршруту Магадан — Новосибирск один из пассажиров авиалайнера привлёк к себе внимание крайней неусидчивостью. Сначала мужчина ёрзал на кресле, пересаживался с места на место и махал курткой. А затем и вовсе накинулся на других пассажиров, чуть не задушив одного из них.