Песков: Путин не может повлиять на решения ЦБ о ключевой ставке

Президент России Владимир Путин не вправе давать указания Центробанку РФ касаемо повышения или понижения ключевой ставки, поскольку такие решения должен принимать исключительно сам регулятор. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Владимир Путин не может дать указание повысить ставку. Это решение принимает Центробанк, и это целиком и полностью прерогатива мегарегулятора", — сказал Песков.