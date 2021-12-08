Песков: Путин не может повлиять на решения ЦБ о ключевой ставке
При этом правительство может разработать методику приведения инфляции к целевому уровню, отметил он.
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Президент России Владимир Путин не вправе давать указания Центробанку РФ касаемо повышения или понижения ключевой ставки, поскольку такие решения должен принимать исключительно сам регулятор. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Владимир Путин не может дать указание повысить ставку. Это решение принимает Центробанк, и это целиком и полностью прерогатива мегарегулятора", — сказал Песков.
При этом, по словам представителя Кремля, существуют разные методики приведения инфляции к целевому уровню, в том числе и те, которые могут быть специально разработаны правительством.
Напомним, в октябре Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 0,75 п.п. — до 7,5% годовых. Это произошло в шестой раз подряд. Тогда же регулятор указал, что годовая инфляция складывается в интервале 7,4–7,9%. Ранее Набиуллина предупредила, что по итогам 2021 года повышение цен может оказаться на верхней границе прогноза.
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