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Убеждать граждан вакцинироваться от коронавируса надо в рамках здравого смысла, считает Песков

По данным Минздрава, в нашей стране полностью прошли вакцинацию почти 65 миллионов человек.

8 декабря, 10:41

Фото © Агентство "Москва"

Пропаганда вакцинации от коронавирусной инфекции должна продолжаться, но вести её нужно в рамках здравого смысла. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Всё должно быть в рамках здравого смысла, но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно", — сказал он.

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Ранее в Минздраве сообщили, что более 72 миллионов наших граждан уже сделали прививки, при этом полностью прошли вакцинацию почти 65 миллионов человек. В настоящее время, по данным регистра, вакцинировано более 62% от численности взрослого населения страны.

Напомним, что в России врачи 11 больниц из разных регионов написали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса, среди которых политики Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Пётр Толстой, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая и другие медийные персоны. Медики отметили, что знакомы с их позицией по поводу прививок, и предложили им вместе пройти по красным зонам, реанимациям и моргам. А ранее Лайф писал, что побывавшие в красной зоне делают выбор в пользу прививки. Об этом рассказал главврач больницы имени Боткина.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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