Убеждать граждан вакцинироваться от коронавируса надо в рамках здравого смысла, считает Песков

Пропаганда вакцинации от коронавирусной инфекции должна продолжаться, но вести её нужно в рамках здравого смысла. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Всё должно быть в рамках здравого смысла, но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно", — сказал он.

Ранее в Минздраве сообщили, что более 72 миллионов наших граждан уже сделали прививки, при этом полностью прошли вакцинацию почти 65 миллионов человек. В настоящее время, по данным регистра, вакцинировано более 62% от численности взрослого населения страны.