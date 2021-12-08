Исследование "Мегафона" показало, что TikTok вошёл в тройку самых популярных соцсетей в России
Платформа также показала самый высокий прирост — в 2021 году мобильный интернет-трафик в соцсети увеличился более чем в два раза.
Фото © Pixabay
Эксперты "Мегафона" проанализировали мобильный интернет-трафик россиян в 2021 году и назвали три самые популярные соцсети. На первом месте — "Инстаграм". На долю этого ресурса приходится 35,5% потребляемого трафика. На втором и третьем месте — "ВКонтакте" и "Тикток", занимающие 28% и 24% соответственно.
Также выяснилось, что за год совокупный объём мобильного интернет-трафика в соцсетях удвоился. Самый высокий прирост показал "Тикток". В 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два раза. Специалисты "Мегафона" объясняют повышенный интерес к этой соцсети общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в "Инстаграме" подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.
По подсчётам специалистов "Мегафона", в среднем один российский пользователь "Инстаграма" расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для соцсети "ВКонтакте" этот показатель составляет 107 Мб, для "Тиктока" — 225 Мб.
Самая активная аудитория у соцсети "ВКонтакте". Ежедневно её посещает 73% пользователей. "Инстаграм" расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, у "Тиктока" — 35%.
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